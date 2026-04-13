「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたって生放送された特別番組『30時間限界突破フェス』。同番組内の企画にて、千鳥ノブが大人気アイドルからの“暴露”に動揺する場面があった。©AbemaTV,Inc.『30時間限界突破フェス』内にて放送された「『チャンスの時間』ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.」は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事