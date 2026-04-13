小嶋陽菜が4月12日、自身のInstagramを更新。最新のドレスを着用した春らしい装いのショットを公開している。 （関連：【写真】小嶋陽菜、春の新作ドレス姿に「女神様みたいに綺麗」） 小嶋プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」 が、東京・大阪にて春イベント「LE JARDIN -HER LIP TO SPRING COLLECTION-」を開催。イベント会場にてスプリングコレクションとして販売する最新ドレスのコレクションを着