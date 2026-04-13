元イングランド代表MFジャック・ウィルシャー氏が12日にルートン・タウンを率いてEFLトロフィー優勝を果たし、監督キャリア初タイトルを獲得した。『イースト・アングリアン・デイリー・タイムズ』が伝えている。ウィルシャー氏は現役時代にアーセナルなどでプレーし、イングランド代表でもブラジルワールドカップに出場するなど活躍した。ただ怪我に悩まされる期間も長く、ガラスの天才とも称されるなかで30歳にして現役引退