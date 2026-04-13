篠原涼子が自身のInstagramを更新し、SixTONESのジェシー、藤木直人との3ショットを披露した。 【写真】茶目っ気たっぷりのSixTONESジェシー＆藤木直人＆篠原涼子の3ショット ■篠原＆ジェシー＆藤木が仲良し3ショットを連続写真で公開 現在、Huluにて独占配信中のドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』Season2。篠原が主演を務める同作から、撮影現場の熱気と遊