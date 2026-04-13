シー・ヴイ・エス・ベイエリア [東証Ｓ] が4月13日大引け後(16:15)に決算を発表。26年2月期の連結最終損益は11.3億円の赤字(前の期は11.2億円の黒字)に転落したが、27年2月期は2.4億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は11.1億円の赤字(前年同期は2億円の黒字)に転落したが、売上営業損益率は前年同期の-1.5％→0.9％に改善した。 株探ニュース