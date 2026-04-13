識学 [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比40.2％増の4億9900万円に拡大し、2期連続で過去最高益を更新した。10期連続増収となった。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は2億9900万円の赤字(前年同期は5100万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.3％→-21.7％に急悪化した。 株探ニュー