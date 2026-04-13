☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【4月】 13日(月) 100.88／421円安 10日(金) 103.84／1028円高・5万6500円台回復 ９日(木) 114.25／413円安・5万6000円割れ ８日(水) 112.20／2878円高・5万6000円台回復 ７日(火)97.79 ６日(月)90.03 ３日(金)94.49／660円高・5万3000円台回復 ２日(木)91.64／1276円安・5万2500円割れ １日(水)97.09／2675円