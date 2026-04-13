テレビ東京で12日、『最強大食い王決定戦2026春』（後6：30）が放送され、新チャンピオンが誕生した。【大食い王】「これから出演番組増えそう」新チャンピオンのRyu新たなチャンピオンになったのはサングラスがトレードマークのRyu。決勝では60分間ラーメンを食べ続け、32杯を平らげた。1杯あたり2分を切るペースでラーメンを食べたことになる。序盤から飛ばし、最後はペースが落ちたものの、後続を振り切ったRyu。SNSでは