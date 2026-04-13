◇プロ野球 パ・リーグ 西武 2x-1 ロッテ(12日、ベルーナドーム)西武・滝澤夏央選手が延長10回に見せた好守備を、野球解説者の赤星憲広氏が称賛しました。この試合に途中出場しセカンドの守備に入っていた滝澤選手は、ロッテ・ポランコ選手が打ったセカンド後方へのフライを背走して追うと、最後は体勢を切り返してダイビングキャッチ。イニングの先頭打者の出塁を阻む、価値あるビッグプレーとなりました。このプレーのポイントに