演歌歌手の竹島宏（47）が13日、東京・浜松町の東京湾クルーズ・シンフォニーで15日発売の新曲「純愛」のリリース記念取材会を行った。デビュー25周年を記念してリリースする同曲。2023年に「恋人の聖地親善大使」に就任している竹島だが、このたび「恋人の聖地」プロジェクトのオフィシャルウエディングソングに決定した。竹島は「おめでたい席があったら、僕が歌いにいって、歌のキューピットになれたら」と意気込み。これ