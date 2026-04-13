ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、とろサーモン久保田が中山功太に熱愛暴露されるも、“衝撃の事実”で反撃する一幕があった。【映像】とろサーモン久保田の“熱愛”→中山功太の“女性トラブル”が明かされる瞬間同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッシ