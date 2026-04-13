お笑いコンビ「かまいたち」が13日に公式YouTubeチャンネルを更新し、多額の借金をしていた過去を明かす場面があった。濱家が過去に届いた給与明細を公開する企画。そこで「よしもとファイナンスの完済通知書」が出てくると、濱家は「自分で返しに行くとかじゃなくて、毎月の給料から天引きされていくんよな。それが楽に感じてしまって」と説明する。「12年3月、このときは50万円借りてるわ。11年のときは80万円、毎月2万500