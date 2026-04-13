宝塚歌劇団雪組トップスター朝美絢（あさみ・じゅん）主演の「波うららかに、めおと日和」が１３日、大阪・梅田芸術劇場で初日を迎えた。新トップ娘役・音彩唯（ねいろ・ゆい）のプレお披露目公演で、早速息の合ったところを見せていた。同作は西香はち氏の同名漫画が原作で、昭和１１年の横須賀を舞台に、帝国海軍中尉・江端瀧昌と妻・なつ美の、甘酸っぱく不器用な新婚生活を描いた作品。キュンキュンとするようなシーンの連