演歌歌手の藤あや子が12日に自身のアメブロを更新。カフェで購入した抹茶ケーキを絶賛した。【映像】藤あや子、坂本冬美との女子会の様子この日、藤は「大好きなハーブスのケーキ」と切り出し、抹茶ケーキの写真を披露。「中にあずきが入ってる」と断面を見せ「和と洋の組み合わせが最近では定番になってきましたよね！」とコメントした。続けて、味について「フレッシュクリームが濃厚だけど軽いしシフォン生地なので食べや