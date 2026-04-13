櫻坂46に、3年半ぶりに新たな副キャプテンが誕生した。11、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された5周年ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」で、二期生の山〓天（20）の副キャプテン就任が発表された。22年11月、初代キャプテン菅井友香（30）の卒業に伴い、副キャプテンだった松田里奈（26）が2代目キャプテンとなって以来、副キャプテンは不在だった。初日公演で松田が副キャプテンの名前を発表した瞬間、大きな