いざ、待望の初勝利へ――。巨人の則本昂大投手（３５）が１３日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。先発登板が予定されている１４日の阪神戦（甲子園）に向けて入念な調整を行った。前回登板予定だった９日の広島戦（マツダ）は雨天中止となってしまった則本。７回２失点と好投しながら黒星を喫した移籍後＆今季初登板となった２日の中日戦（バンテリン）以来の登板と間隔が空く中、初勝利を狙う。甲子園での登板