SBI証券は4月13日、あいち銀行と提携し、入金サービス「あいち銀行 リアルタイム入金」の提供を4月10日より開始したと発表した。同サービスは、あいち銀行の個人普通預金口座を持つ利用者が、SBI証券のWEBサイトから振替口座の登録および振込指示を行うことで、証券口座へ即時に入金できる仕組み。手数料は無料で、入金額は買付余力として即時反映される。○あいち銀行口座から即時入金、手数料無料で取引の利便性を向上対象となる