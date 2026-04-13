モデルのミランダ・カーが、昨年に続きお忍びで来日していた模様。お茶室で撮影した、夫でスナップチャットのCEOエヴァン・シュピーゲルとの2ショットなどをインスタグラムでシェアし、ファンから「OMG日本だ！！！」などと反響を呼んでいる。【写真】ミランダ・カー、京都訪問の様子哲学の道や嵐山竹林へミランダは昨年6月にも京都を訪れたことを報告し、清水寺などで撮影したエヴァンとのラブラブショットとともに、「日本