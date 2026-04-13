WANIMAが、メンバーのKENTA(Ba, Vo)、KO-SHIN(G, Cho)の出身地である熊本県天草市にKO-SHINの銅像を建立し、4月12日に完成を記念した除幕式を開催した。この銅像は、本格的に筋力トレーニングを行い鍛え上げたKO-SHINの肉体美を模したもの。バンドの原点であり、ファンからは聖地と呼ばれている熊本県天草市の「パチンコ大和」に建立された。銅像の完成を記念して、4月12日にメンバーが除幕式を開催した。前日に行われた＜WANIMA E