就職活動の入口が前倒しされる中、インターンシップの位置づけが変わりつつある。株式会社学情が2028年卒予定の大学生・大学院生229人を対象に2026年3月1日から15日に実施した調査によると、参加予定社数は「2〜5社」が52.4％で過半数を占めた。「10社以上」も19.7％に達し、多くの学生が複数社参加を前提に動いている実態が明らかになった。一方で、参加理由を見ると傾向は単純ではない。「業界・企業について知りたい」が77.