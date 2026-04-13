◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神高橋遥人投手、早川太貴投手▽中日味谷大誠捕手、カリステ内野手▽ヤクルト高梨裕稔投手、北村恵吾内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽楽天滝中瞭太投手