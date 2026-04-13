久保田利伸によるアリーナツアー＜Big up! “Supreme”＞(全国4か所8公演)」が4月5日の大阪城ホール公演にてファイナルを迎えた。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真2025年9月よりスタートした、40th Anniversary Tour 2025-26 ＜Big up!（全国30か所35公演）＞、そして2026年3月からのアリーナツアー＜Big up! “Supreme”＞を実施。半年以上にわたり、ツアータイトルの意味でもある、お客さんへの“感謝の気