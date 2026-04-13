巨人は１３日、青森県の弘前市運動公園はるか夢球場で６月３０日に開催するヤクルト戦に向けたプレイベントを、４月１８日に同市の「土手町コミュニティパーク」で開催すると発表した。選手の直筆サイン入りグッズが当たる抽選会や、球団公式マスコット「ジャビット」と公式マスコットガール「ヴィーナス」のステージパフォーマンス、記念撮影会などの企画を準備している。参加は無料となっている。■プレイベント開催概要▽日時