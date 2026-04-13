女優・三戸なつめが12日、自身のインスタグラムを更新。個性的なコーデを披露し、反響を呼んでいる。 【写真】なかなか着こなせないロンパースさすが！おしゃれな街角ショット 三戸は「みんながパジャマみたいって言ってくれたロンパース♡ 楽すぎて幸♡」とつづり、グレーに白地のボーダー柄のスタイルで街角にたたずむ姿をアップ。「リサイクルショップで掘り出したよ