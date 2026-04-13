宝塚歌劇団雪組トップスター朝美絢主演の「波うららかに、めおと日和」が13日、大阪・梅田芸術劇場で初日を迎えた。西香はち氏の同名漫画が原作で、朝美は帝国海軍中尉・江端瀧昌を演じた。 【写真】男役の伝統と美学継承する軍服姿の朝美絢 朝美はスラリとした体型に、圧倒的ビジュアルで、ファンが望む“男役×軍服”を具現化している。また以前出演した歌番組では「黒髪の人」がトレンドになったほど黒髪が似合う。