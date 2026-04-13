李在明（イ・ジェミョン）大統領がイスラエルに関連してソーシャルメディアに投稿した内容が国内外で波紋を広げている。李大統領は10日、「イスラエル兵士がパレスチナの子供を拷問した後、建物から突き落とした」という主張が入った映像を自身の「X」アカウントに共有し、「これが事実なのか、事実ならどのような措置があったのか調べる必要がある。我々が問題視する慰安婦強制、ユダヤ人虐殺や戦時殺害と何ら変わりはない」と記