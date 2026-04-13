北朝鮮が入隊を控えた高級中学校（高校）の卒業生たちを、ロシア派兵の北朝鮮軍遺族のために造成した「セビョル通り」へ送り、忠誠儀式を行った。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の代表的な治績として掲げているロシア派兵の成果を、青年世代の思想武装に活用して体制結束を図ろうとするねらいがあると解釈される。ここには第9回党大会を通じて一段階進んだ「金正恩唯一領導体系」を強固にすると同時に、4代世権力を念頭に置