台湾の頼清徳総統のアフリカ・エスワティニ訪問を発表する総統府報道官。画面に映っているのは頼氏＝13日、台北市（共同）【台北共同】台湾総統府は13日、頼清徳総統が22〜26日にアフリカのエスワティニ（旧スワジランド）を訪問すると発表した。同国は台湾と正式な外交関係がある12カ国のうちの一つ。国王ムスワティ3世の即位40年式典に出席して関係を強化し、経済協力でつなぎ留める。台湾総統の外遊は米国など主要国への立