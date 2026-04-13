巨人の丸佳浩外野手（37）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。衰え知らずの豪快な食べっぷりを明かした。この日のテーマは「朝ごはんはコレ！」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された丸は「朝、起きるじゃないですか。（もしも）ベッドのサイドテーブルにラーメン、カツ丼が置いてあったらすぐ食べられる。朝が一番食べられる