犬が飼い主を慰める心理3つ 犬は人間のわずかな表情の変化や声のトーン、さらにはストレスを感じたときに分泌されるホルモンのニオイから感情を感じ取ることができると言われています。 では、飼い主が落ち込んだり悲しみに暮れたりしているとき、犬はどのような気持ちで飼い主に寄り添っているのでしょうか？ここでは、犬が飼い主を慰める心理3つをまとめてみました。 1.飼い主さんが悲しいと自分も悲しい