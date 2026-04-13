４月から始まった、反則金を伴う青切符の対象行為です。２人乗りや傘をさしながらの運転、信号無視、携帯電話を使用しながらの運転などが対象となります。しっかりルールを守って走行しましょう。 北海道内のホームセンターでは、自転車に関する商品の売れ行きが好調です。傘をさしながらの運転は違反になるため、レインコートが人気です。中でもヘルメットを被りリュックを背負いながら着られるタイ