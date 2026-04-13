キム・ヘソンのチャレンジに指揮官が苦言を呈した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月12日、本拠地でのレンジャーズ戦に2−5で敗戦。初回に大谷翔平の5号先頭打者アーチが飛び出したが、勝利には結びつかなかった。3回にはキム・ヘソンがカウント2−2からの5球目がストライクと判定されて見逃し三振に。これに異議を唱え、ABSチャレンジを要求するも判定は覆ることはなかった。すでにABSチャレンジを1度使っていたドジャー