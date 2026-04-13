ティブス3世をメジャーの舞台で見られる日はいつ訪れるか(C)Getty Images今季からドジャースの傘下3Aオクラホマシティでデビューを果たしたジェームズ・ティブス3世が好調だ。14試合で打率.357、7本塁打、13打点をマークしている。そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が、ティブス3世がメジャーで出場機会を得るための条件を紹介している。【動画】マイナーで無双！ディブス3世の豪快アーチをチェックティブス3