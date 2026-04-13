金髪に変身した河辺愛菜が推しのライブに参戦した様子をインスタで公開した(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子で2022年の北京五輪に出場した河辺愛菜が自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルにファンから反響が寄せられている。【写真】フィギュア女子・河辺愛菜が金髪ヘアで推しのライブに参戦名古屋出身で21歳の河辺はバンテリンドームナゴヤで行われた人気アイドルグループ「嵐」のラストツアー「We are AR