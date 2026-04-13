京成電鉄、京成バラ園芸、および東葉高速鉄道、東洋バスは、京成バラ園の「春バラ」の見頃に合わせ、お得な企画乗車券「京成ローズきっぷ 春」を4月18日〜6月14日の期間で発売する。同企画乗車券は、京成線各駅から京成バラ園までの鉄道・バスの往復乗車券と入園券がセットになっており、最大1460円割引になるお得なきっぷになっている。さらに、園内の「ガーデンセンター」・「ローズショップ」でお得に買い物ができる割引券が付