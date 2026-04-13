スターバックス リザーブ ロースタリー 東京は4月11日、北海道余市にある「平川ワイナリー」のワインを使用したカクテル2種を3F アリビアーモ バーにて発売する。バーテンダーが実際に現地を訪れて感じた土地の物語を、ティーやコーヒーを掛け合わせた唯一無二の味わいで表現したとのことだ。スターバックス リザーブ ロースタリー「平川ワイナリー」○土地の物語を表現した平川ワイナリーとの初コラボカクテル今回登場するのは、