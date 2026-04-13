ヒルトン東京お台場は、東京湾を一望するテラスにおいて、本格グリル料理が楽しめるバーベキューテラス「アブレイズ」を5月1日から10月31日までの期間限定でオープンする。ヒルトン東京お台場2階のテラスエリアに位置する「アブレイズ」は、レインボーブリッジや東京タワーなど、東京湾のパノラマビューが眼前に広がる絶好のロケーションが特長。刻々と表情を変える空と潮風に包まれながら、開放感あふれるアウトドアダイニングを