お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が12日、自身のアメブロを更新。日曜日の家族の過ごし方をつづり、習い事に励む子どもたちの対照的な姿を明かした。【映像】中田翔、長男の顔出しショットに「お父さんに似てイケメン」の声「しっかりランチ食べましたが、予約の時間まで時間が少しあったので」と切り出した小原は、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木と長女・こうめちゃんとの家族ショットを公開。野球の練