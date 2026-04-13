18歳未満の少女に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして徳島県職員の40歳の男が逮捕されたことについて、県は13日午後に会見を開き、「全体の奉仕者としての公務員はもとより、いち社会人としても断じて許されるものではない」と述べ、謝罪しました。 児童ポルノ禁止法の疑いで逮捕されたのは、徳島県保健福祉部保健福祉政策課・主任の小儀博輝容疑者（40）です。 警察によりますと、小儀容疑者はおととし11月、徳島県内