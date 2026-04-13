和菓子や菓子パンなどに使われる食用の「八重桜」が摘み取りの最盛期です。【映像】八重桜の摘み取り作業の様子神奈川県秦野市は生産量全国シェアの8割を誇り、千村地区では3000本ほどが栽培されています。摘まれた花は塩漬けにされた後、桜湯や和菓子、菓子パンの香りづけなどに使われます。週末の初夏を思わせる陽気により、開花が一気に進み、最盛期を迎えています。早朝からはしごを使い、満開を迎えた花を一つ一つ丁