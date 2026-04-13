元乃木坂46の和田まあやが13日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表。この一報に、テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが祝福のコメントを寄せた。【写真】美しい…白無垢姿を公開した和田まあやお相手との“家族ショット”も和田は、白無垢姿の写真とともに、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させて