冬眠明けのクマへの対応を確認するため、神奈川県秦野市でクマ対策の訓練が行われました。【映像】クマ出没想定の訓練の様子住宅街にクマが出没した想定で実施された訓練では、警察や秦野市の職員、ハンターなどおよそ60人が参加し、関係機関での情報共有やドローンによるクマの捜索から緊急銃猟と一連の流れを確認しました。去年、全国でのクマによる人的被害は238人と過去最多で、神奈川県内では、2025年度に91件の目撃情