東ヨーロッパ・ハンガリーで総選挙が行われ、親ロシアで知られる首相が率いる与党が敗北、16年ぶりの政権交代が確実です。支持離れの原因は何だったのか。現地から中継です。ハンガリーのブダペストです。勝利した野党の党首は昨夜、この場所で勝利宣言を行い、詰めかけた数万人の支持者らが歓喜の声をあげました。野党支持者「悪い体制と戦う勇気を誇りに思いますし、とても幸せです」「経済を成長させ、医療や教育、交通網を発展