使わなくなった衣類や雑貨をコンビニエンスストアで回収し、再利用する取り組みが始まりました。【映像】店内に設置された回収ボックス石橋レポ「店内に回収ボックスが置かれるので、利用者はいつでも着なくなった洋服などを入れることができるということです」この取り組みでは、ファミリーマートで回収した衣料品や雑貨を、リユース事業を展開するブックオフグループが海外で販売したり、繊維に戻して再利用したりします。