木下グループの合同入社式が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた。同社所属のフィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来・木原龍一組や世界選手権銀メダルの千葉百音、同じくミラノ・コルティナ五輪に出場した長岡柚奈・森口澄士組と森田真沙也・吉田唄菜組といった豪華メンバーで、新入社員３３３人の新たなスタートを彩った。その後、新入