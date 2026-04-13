過去最多となる35人が立候補した南米ペルーの大統領選挙は、出口調査でフジモリ元大統領の長女ケイコ氏がリードするものの過半数には届かず、結果は6月の決選投票に持ち越される見通しです。【映像】南米ペルーの大統領選挙の様子任期満了に伴うペルー大統領選は12日、投開票が行われました。調査会社「イプソス」が公表した出口調査によりますと、おととし亡くなったフジモリ元大統領の長女ケイコ氏が16.6％の得票率でリー