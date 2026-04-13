中東情勢の不透明感が強まる中、日経平均株価が一時600円以上値下がりしました。週明けの東京市場で平均株価は反落して始まり、下落幅が一時600円を超えました。先週はアメリカとイランの協議進展への期待感が株価を押し上げましたが、合意に至らなかったことで、失望売りが広がりました。