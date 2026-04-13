【「カラオケまねきねこ」×「桃鉄」のコラボキャンペーン】 開催期間：4月13日～5月12日 コシダカは、同社が運営する「カラオケまねきねこ」と「桃太郎電鉄（桃鉄）」のコラボキャンペーンを「東京都限定」で開催する。開催期間は4月13日から5月12日まで。 本キャンペーンでは、全店導入のエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」にて展開中の「桃