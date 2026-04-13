名古屋市のネーミングライツが、過去最多になりました。 【写真を見る】｢ネーミングライツ｣ どんな施設でも“愛称”はつけられる？契約するための条件は？名古屋市で契約施設が過去最多 子どもたちの遊び場として知られる、港区にある「名古屋市とだがわこどもランド」のネーミングライツを、名古屋市に本社を置く食品メーカー「meito」が取得しました。新たな愛称は「meitoこどもランド・とだが