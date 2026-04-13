KADOKAWAは4月10日、セミフィクション『離婚するなら、今日かもしれない』(ゆりゆ著)を発売した。KADOKAWA『離婚するなら、今日かもしれない』(ゆりゆ著)著者は、女性の内面を鋭く切り取ったSNS漫画を多く描く漫画家「ゆりゆ」氏。本書では、SNSで他人の生活が見えやすく、女性も仕事をバリバリと頑張れる現代において、「もしもまだ独身だったら……」と悩み葛藤する、3人の主人公たちの姿が描かれている。主人公は、大学時代から